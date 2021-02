Il Napoli vince lottando | la Juventus gioca male e Pirlo cerca alibi

juventusfc : FT | Niente da fare. Vince il Napoli, 1-0. #NapoliJuve - pisto_gol : Nap-Juv 1:0 Con un rigore di Insigne(Chiellini su Rahmani) il Napoli vince una gara poco spettacolare, che la Juven… - annatrieste : Comunque, @a_bassolino si candida a sindaco di Napoli e il Napoli vince contro la Juve. Mo' gli altri candidati dov… - nobilta_miseria : RT @roccor28: Il ??????umano si arrampica - nobilta_miseria : L'altro ieri ho visto Morata e Romualda dribblare il palo centrale del C18 -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli vince

... che nonda inizio novembre e infatti ad oggi si trova in zona retrocessione, lontanissimo da ...Crotone Sassuolo Ore 20.45 Inter Lazio CLASSIFICA SERIE A Milan 49 Inter 47 Juventus 42, ...Guido - Cesare a pensarci bene la pessima prova della Juve è sicuramente da ascrivere anche a merito del. Siamo spesso eccessivamente critici con gli azzurri. Portati a dire se siche ...Varriale ha sempre fatto ben poco per mascherare la propria simpatia per il Napoli, specie sui social. E così, dopo alcuni giorni di silenzio su una qualsivoglia partita, il suo ritorno all’analisi pr ...Il Napoli vince con la Juve innescando la reazione di Pirlo che si lamenta per il rigore concesso dall'arbitro Doveri.