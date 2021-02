Il ministro Speranza vieta lo sci fino al 5 marzo: “Pericolo varianti, ci saranno ristori per i gestori degli impianti” (Di domenica 14 febbraio 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino al 5 marzo, quando scadrà il Dpcm in vigore dal 14 gennaio. Il provvedimento – spiega il ministero – tiene conto dei più recenti dati epidemiologici comunicati dall’Istituto Superiore di Sanità, che evidenziano come una percentuale media del 17,8% sul numero totale dei contagi sia da variante inglese. “La preoccupazione per la diffusione di questa e di altre varianti del virus Sars-CoV-2 ha portato all’adozione di misure analoghe in Francia e in Germania”, sottolinea Speranza. Nel verbale del 12 febbraio, il Comitato Tecnico Scientifico aveva rimarcato, per quanto riguarda la riapertura degli impianti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Ildella Salute Robertoha firmato un provvedimento chelo svolgimento delle attività sciistiche amatorialial 5, quando scadrà il Dpcm in vigore dal 14 gennaio. Il provvedimento – spiega il ministero – tiene conto dei più recenti dati epidemiologici comunicati dall’Istituto Superiore di Sanità, che evidenziano come una percentuale media del 17,8% sul numero totale dei contagi sia da variante inglese. “La preoccupazione per la diffusione di questa e di altredel virus Sars-CoV-2 ha portato all’adozione di misure analoghe in Francia e in Germania”, sottolinea. Nel verbale del 12 febbraio, il Comitato Tecnico Scientifico aveva rimarcato, per quanto riguarda la riapertura...

