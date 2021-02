Il M5S stia nel governo Draghi Ora al lavoro con i Dem e Leu

(Di domenica 14 febbraio 2021) "Ora il M5S lavori bene e cerchi con intelligenza di influenzarne le scelte politiche, quali politiche fare. Star fuori dalè, per me, una scelta sbagliata". Tanto più che in ballo c'è ancora la possibilità di una alleanza più o meno strutturale con Pd e Leu. Segui su affaritaliani.it

uzupetru : I #giornalisti lo hanno descritto il 'governo dei migliori'. In realtà è un agglomerato di banchieri, vassalli e s… - uzupetru : Primo giorno di #GovernoHorror?? Rissa degna del peggior Bar di Caracas Il #M5S stia alla larga da questi… - katmanduk2000 : RT @ErmannoKilgore: Il fatto di mettere giustificazioni nella domanda su #Rousseau l’ha falsata, infatti doveva essere asettica come sempre… - PaolaTacconi : RT @GP_ArieteRosso: Draghi, Pasquino ad Affari:”Il M5S stia nel governo. Al lavoro con i Dem-Leu” #intervista @Affaritaliani - GP_ArieteRosso : Draghi, Pasquino ad Affari:”Il M5S stia nel governo. Al lavoro con i Dem-Leu” #intervista @Affaritaliani -

Ultime Notizie dalla rete : M5S stia

Affaritaliani.it

14 feb 19:33 Governo, Tajani: non possiamo aspettare i capricci del'Ilha creato problemi ... non possiamo aspettare i capricci di un partito: se vuole stare in maggioranza, cie faccia ...14 feb 19:33 Governo, Tajani: non possiamo aspettare i capricci del'Ilha creato problemi ... non possiamo aspettare i capricci di un partito: se vuole stare in maggioranza, cie faccia ...I tre partiti di opposizione Pd, Italia Viva e Cinque Stelle stilano un intervento congiunto per richiedere la convocazione di un consiglio comunale in presenza, "al fine – scrivono – di promuovere e ...Scelti i ministri ora tocca a vice e sottosegretari. Posto che il numero complessivo dei membri di governo non verrà aumentato rispetto al numero di 60 e che i ministri già ...