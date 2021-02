Il grido d’allarme di Barone (Ficei): “Bisogna dare respiro alle aziende” (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Il grido d’allarme lanciato dal presidente De Luca sulla mancata decontribuzione per le aziende del Sud fino al prossimo 30 giugno non può restare inascoltato. E’ indispensabile che il nuovo Governo, il commissario europeo Gentiloni, i pochi ministri del Mezzogiorno e i parlamentari del Sud si attivino nell’immediato per dare una risposta concreta ad un problema serio”. Così il consigliere della Ficei per il Mezzogiorno e le Zes e presidente del Consorzio Asi della provincia di Benevento, Luigi Barone. “Non ci si può nascondere dietro aspetti burocratici, non si può attendere sine die, come vorrebbero l’Inps e il Ministero del Lavoro, il parere della Commissione Europea. Se il parere è indispensabile si faccia in fretta, ci si attivi e si ottenga ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Illanciato dal presidente De Luca sulla mancata decontribuzione per ledel Sud fino al prossimo 30 giugno non può restare inascoltato. E’ indispensabile che il nuovo Governo, il commissario europeo Gentiloni, i pochi ministri del Mezzogiorno e i parlamentari del Sud si attivino nell’immediato peruna risposta concreta ad un problema serio”. Così il consigliere dellaper il Mezzogiorno e le Zes e presidente del Consorzio Asi della provincia di Benevento, Luigi. “Non ci si può nascondere dietro aspetti burocratici, non si può attendere sine die, come vorrebbero l’Inps e il Ministero del Lavoro, il parere della Commissione Europea. Se il parere è indispensabile si faccia in fretta, ci si attivi e si ottenga ...

