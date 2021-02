Il Governo ha deciso Prorogato al 5 marzo lo stop all’apertura degli impianti sciistici

(Di domenica 14 febbraio 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino al 52021, data di scadenza del DPCM 14 gennaio 2021. Il provvedimento tiene conto dei più recenti dati epidemiologici comunicati venerdì 12 febbraio dall’Istituto Superiore di Sanità, attestanti che la variante VOC B.1.1.7, detta variante UK e caratterizzata da maggiore trasmissibilità, rappresenta una percentuale media del 17,8% sul numero totale dei contagi. La preoccupazione per la diffusione di questa e di altre varianti del virus SARS-CoV-2 ha portato all’adozione di misure analoghe in Francia e in Germania. Nel verbale del 12 febbraio, il Comitato Tecnico Scientifico, con specifico riferimento alla riaperturanelle Regioni inserite nelle ...

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino al 5 marzo, data di scadenza del Dpcm del 14 gennaio. Poco prim ...Roma – Il ministro della Salute ha firmato una nuova ordinanza che vieta le attività sciistiche amatoriali in tutto il territorio nazionale fino al 5 marzo. Il provvedimento, come si legge nel comunic ...