Il Cts cambia idea sulle piste da sci: "Impedire la riapertura da domani" (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Comitato Tecnico Scientifico invita il Governo a "rivalutare la sussistenza dei presupposti per la riapertura" delle piste da sci, prevista a partire da domani. Alla vigilia della data fissata per la riapertura degli impianti da sci, dal Comitato Tecnico Scientifico arriva un improvviso dietrofront sull'opportunità del ritorno sulle piste. Secondo il Cts, infatti, alla L'articolo proviene da Leggilo.org.

