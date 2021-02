Il campionato ha un nuovo padrone: l'Inter di Lukaku (Di domenica 14 febbraio 2021) L'Inter batte un'ottima Lazio, approfitta delle cadute di Milan e Juventus, sale in testa alla classifica da solo e promette di diventare padrona di un campionato all'insegna fin qui dell'equilibrio. Ci sono 7 squadre in 10 punti dai nerazzurri all'Atalanta e (virtualmente) le prime tre racchiuse in 5 nel caso la Juve dovesse fare suo il recupero con il Napoli per la gara saltata a ottobre. Un gruppone entusiasmante per un campionato che viene da anni di dominio incontrastato, ma la sensazione è di essere entrati nella fase decisiva del torneo e che la corazzata di Antonio Conte abbia benzina, testa e calendario per prendersi tutto. Non è una sentenza, sia chiaro. Però il modo con cui i nerazzurri si sono sbarazzati di un'ottima Lazio che veniva da 6 vittorie di fila, unito all'incrocio che propone a breve un derby scudetto con un ... Leggi su panorama (Di domenica 14 febbraio 2021) L'batte un'ottima Lazio, approfitta delle cadute di Milan e Juventus, sale in testa alla classifica da solo e promette di diventare padrona di unall'insegna fin qui dell'equilibrio. Ci sono 7 squadre in 10 punti dai nerazzurri all'Atalanta e (virtualmente) le prime tre racchiuse in 5 nel caso la Juve dovesse fare suo il recupero con il Napoli per la gara saltata a ottobre. Un gruppone entusiasmante per unche viene da anni di dominio incontrastato, ma la sensazione è di essere entrati nella fase decisiva del torneo e che la corazzata di Antonio Conte abbia benzina, testa e calendario per prendersi tutto. Non è una sentenza, sia chiaro. Però il modo con cui i nerazzurri si sono sbarazzati di un'ottima Lazio che veniva da 6 vittorie di fila, unito all'incrocio che propone a breve un derby scudetto con un ...

