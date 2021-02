I segreti delle coppie celebri che durano

Leggi su vanityfair

(Di domenica 14 febbraio 2021) I giornali di gossip si nutrono delle rovinose rotture di fidanzamento e dei matrimoni in frantumi delle star, ma visto che è San Valentino, abbiamo deciso di andare controcorrente e, una volta tanto, celebrare le coppie a lunga, lunghissima durata di Hollywood e dintorni. Quelle capaci di sfatare la credenza per cui le relazioni tra vip debbano avere gli anni (o i minuti) contati, come se chi fosse famoso non potesse aspirare a una storia d’amore da “e vissero insieme felici e contenti”.