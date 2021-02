I risultati di Serie A | 22ª giornata | spettacolo per la zona scudetto e salvezza | la classifica

(Di domenica 14 febbraio 2021) Idella 22ªdel campionato diA, sono arrivate interessanti indicazioni per le zone alte e basse della. Nel primo match pareggio tra Bologna e Benevento, a reti inviolate la sfidatra Torino e Genoa. Il big match per le zone altissime tra Napoli e Juventus è stato deciso da un calcio di rigore di Insigne. Sorpresa Spezia, la squadra di Italiano ha superato il Milan. Tutto facile per la Roma contro l’Udinese, colpi di Atalanta e Sassuolo contro Cagliari e Crotone. Vittoria casalinga della Sampdoria con la Fiorentina. Tutti ie come cambia ladel campionato diA.A 22ªVENERDI’ 12 FEBBRAIO ore ...

La crisi di Serie A dell'ultimo periodo non ha cambiato il credo tattico dell'allenatore bresciano: "Le scelte vengono fatte in buona fede, a volte vanno bene e altre volte no".