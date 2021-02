I repubblicani ' assolvono' Trump | Biden | ' Resta moralmente responsabile per le violenze'

globalistIT : - Irisamalu : RT @Sydwerehere: Impeachment, i senatori repubblicani assolvono Trump E, ricordiamo, Ruby è la nipote di Mubarak #impeachment #TrumpImpeac… - asiletto : RT @Sydwerehere: Impeachment, i senatori repubblicani assolvono Trump E, ricordiamo, Ruby è la nipote di Mubarak #impeachment #TrumpImpeac… - zdengo : RT @Sydwerehere: Impeachment, i senatori repubblicani assolvono Trump E, ricordiamo, Ruby è la nipote di Mubarak #impeachment #TrumpImpeac… - palermo24h : I repubblicani assolvono Trump per la seconda volta -

Ultime Notizie dalla rete : repubblicani assolvono

Il giorno dopo la seconda assoluzione di Trump, dove sono stati soltanto sette i senatoria voltargli le spalle votando a favore nel processo, a fronte dei 17 necessari, il nuovo presidente Usa Joe Biden ha commentato lo scagionamento. "Anche chi si oppone alla condanna, come ...Democratici ehanno deciso che partirà nella seconda settimana di febbraio il processo di impeachment per Trump.I 57 voti favorevoli non bastano alla condanna per i fatti di Capitol Hill. E Trump rilancia subito: "Il nostro movimento è solo all'inizio" ...Come previsto i senatori del Gop non hanno votato a favore dell'impeachment e il presidente ricorda: "La democrazia è fragile" ...