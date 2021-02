I ministri di Draghi irritano Salvini Sussurri | il leghista studia la trappola Due nomi nel mirino | scenari esplosivi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 febbraio 2021) Lo schema è il medesimo da trent' anni: alternare la Lega di lotta a quella di governo, con una capacità quasi camaleontica di interpretare le esigenze politiche del momento. Per questo la "conversione" di Matteonon deve stupire più di tanto. In questo particolare frangente della vita repubblicana il cuore pulsante dell'elettorato(imprenditori, partite Iva, lavoratori auto) non ha bisogno di esser preso a cazzotti nello stomaco, ma, al contrario, deve essere rassicurato sul fatto che l'ecoa, i consumi e il lavoro ripartiranno e che questi temi saranno in buone mani. E quelle di Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia e Erika Stefani, danno questo tipo di rassicurazione. Come ha confermato ieri lo stesso: «Non ci sono più Conte, Azzolina, Bonafede e Casalino, ma ci ...