I grattacieli ' matite volanti' di New York sono innovativi | ma vanno studiati bene

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 14 febbraio 2021) “Torri come la 432 Park Avenue di New, alte più di 400 metri con una pianta estremamente ridotta, costituiscono una sfida strutturale impiantistica formidabile. E come succede con le nuove sfide, bisogna verificarne fino in fondo vantaggi e limiti. Forse per queste ‘’ il lavoro di studio e di previsione non è stato abbastanza”: così Stefano Boeri, urbanista e architetto di centinaia di opere nel mondo tra cui il visionario Bosco Verticale di Milano, commenta ad HuffPost il caso del super-grattacielo newese da record dove una casa costa 90 milioni di dollari, diventato invivibile a causa di oscillazioni, tubature che fanno acqua da tutte le parti, ascensori bloccati e crepe sulle pareti. ”Queste difficoltà nascono da una forma estrema di edifici alti, ma si tratta di problemi su cui è sempre ...