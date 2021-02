I furbetti del vaccino non riceveranno la seconda dose. Lo ha deciso il Tar di Catania (Di domenica 14 febbraio 2021) I furbetti del vaccino non riceveranno la seconda dose. Questa la decisione del Tar di Catania nei confronti di alcune persone che erano riuscite ad ottenere la prima dose del vaccino contro il Covid – 19 senza essere in lista e quindi senza averne alcun diritto. I furbetti del vaccino. Respinto il ricorso Non soddisfatti di aver ricevuto la dose di vaccino anti – Covid pur non avendone alcun diritto, i furbetti, una volta vista la decisione dell’assessorato alla Salute della Regione Sicilia di non proseguire con la seconda dose, avevano presentato il ricorso al Tar. Il Tribunale amministrativo regionale di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 febbraio 2021) Idelnonla. Questa la decisione del Tar dinei confronti di alcune persone che erano riuscite ad ottenere la primadelcontro il Covid – 19 senza essere in lista e quindi senza averne alcun diritto. Idel. Respinto il ricorso Non soddisfatti di aver ricevuto ladianti – Covid pur non avendone alcun diritto, i, una volta vista la decisione dell’assessorato alla Salute della Regione Sicilia di non proseguire con la, avevano presentato il ricorso al Tar. Il Tribunale amministrativo regionale di ...

