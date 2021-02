Hockey su ghiaccio | la Migross Asiago è campione d’Italia | battuti i Rittner Buam

(Di domenica 14 febbraio 2021) Per la settima volta della sua storia, lasi laureadisu. Decisiva la vittoria per 5-1 in gara-3 contro i, che ha permesso alla compagine veneta di festeggiare. Nel match andato in scena, i padroni di casa si sono portati avanti a pochi secondi dallo scadere del primo tempo, incrementando poi il proprio vantaggio nella seconda frazione. Isono però rimasti attaccati al match e, allo scadere del secondo tempo, avevano solo due gol da recuperare con il punteggio fisso sul 3-1. Nel finale, invece,ha dilagato ed ha fatto suoi il match per 5-1 nonché lo scudetto, il secondo consecutivo. SportFace.

L'Asiago si conferma campione d'Italia: lo scudetto (l'87° della serie) resta sull'Altopiano. Per la settima volta nella storia, come già nel 2001, 2010, 2011, 2013, 2015 e 2020, la festa è ...Sabato 13 è il giorno della gara uno dei quarti di finali a Torre Pellice. La Bulldogs riceve alle 20,30 la trentina Pinè, recentemente regolata con un netto 9 a 1 dai biancorossi, corsari nella ...Hockey su ghiaccio, la Migross Asiago è campione d'Italia per la settima volta nella sua storia: decisiva la vittoria in Gara-3 contro i Rittner Buam.La Migross Asiago campione d’Italia per la settima volta. Battaglia per due periodi in gara3 della finale scudetto, con i Rittner Buam che tengono botta per 40 minuti ma poi devono inchinarsi nel terz ...