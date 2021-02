Highlights Golden State Warriors-Brooklyn Nets 117-134 | NBA 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 14 febbraio 2021) Glie le azioni salienti di, match della notte NBAapprofitta del rientro di Kevin Durant e gioca col pilota automatico al Chase Center di Oakland. Gli uomini di Nash spaccano in due la sfida nel terzo quarto segnando 42 punti, cominciando l’ultimo quarto con un confortante vantaggio di 28 lunghezze. I Big Three Irving-Durant-Harden segnano o assistono 100 dei 134 punti della squadra di Steve Nash, che supera quota 130 per la settima volta in stagione. Dall’altra parte non bastano i 27 punti di Steph Curry, né tantomeno i 17 a testa per Andrew Wiggins e Kelly Oubre. IL RACCONTO DELLA NOTTATA SportFace.