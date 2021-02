Highlights e gol WBA-Manchester United 1-1, Premier League 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 14 febbraio 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di West Bromwich Albion-Manchester United 1-1, match valido per la ventiquattresima giornata di Premier League 2020/2021. A The Hawthorns pareggio beffa per i Red Devils che devono inseguire fin dal 2? per effetto del gol di Diagne, poi c’è il pareggio del solito Bruno Fernandes con un colpo al volo ma non può bastare. In alto le immagini salienti. IL RACCONTO DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) Ilcon glie i gol di West Bromwich Albion-1-1, match valido per la ventiquattresima giornata di. A The Hawthorns pareggio beffa per i Red Devils che devono inseguire fin dal 2? per effetto del gol di Diagne, poi c’è il pareggio del solito Bruno Fernandes con un colpo al volo ma non può bastare. In alto le immagini salienti. IL RACCONTO DEL MATCH SportFace.

