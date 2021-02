Highlights e gol Livorno-Olbia 3-3 | Serie C 2020 2021 | girone A VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 14 febbraio 2021) Ildelle azioni salienti di, incontro valido per la ventiquattesima giornata delA della. Una buonaper 40 minuti va in svantaggio con un calcio piazzato di Castellano dopo aver dato l’impressione di essere in controllo ed essersi mostrata pericolosa in più occasioni. Poi l’inizio horror di secondo tempo: i bianchi subiscono tre tiri in un minuto e mezzo, uno dei quali si trasforma nel raddoppio siglato da Bussaglia. Poi tre reti nel giro di 18 minuti per gli ospiti: a segno Udoh, Ragatzu e Ladinetti. Quando tre punti sembravano certi, c’èun calo di attenzione in pieno recupero che costa due punti: a siglare il definitivo pareggio è Dubickas. SportFace.