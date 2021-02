Hellas Verona | Juric non si fida | “Parma squadra che ha investito tanto | ma le gira tutto male Sarà una gara molto difficile”

(Di domenica 14 febbraio 2021) L'vuole mettersi alle spalle il momento negativo e domani ladi Ivanavrà la chance di riscattarsi nel match contro il. L'allenatore dei veneti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita: "Ilhamolti soldi su grandi talenti europei, ma gli stando. Domani mi aspetto una partita difficilissima, perché le differenze tra le ultime dodici sono sottilissime, dipende dai dettagli e dalla forma. Dai miei mi auguravo una crescita ulteriore, invece ci sono state due partite in cui non abbiamo fatto bene. Si può perdere, non è quello il problema, ma le prestazioni nei primi tempi dovevano essere diverse. Bisogna stare...

Commenta per primo Il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa , ha parlato in conferenza stampa per introdurre la sfida di domani sera conto l': 'La settimana sotto l'aspetto degli allenamenti è andata bene, i ragazzi si sono allenati. Il risultato è stato diverso da quanto ci aspettavamo nel derby, dobbiamo riscattare la ...Inizia a formarsi calcisticamente all'interno del settore giovanile dell'prima di trasferirsi, appena tredicenne, all'AC Milan. In maglia rossonera ha vinto il titolo di capocannoniere ...L’Hellas Verona vuole mettersi alle spalle il momento negativo e domani la squadra di Ivan Juric avrà la chance di riscattarsi nel match contro il Parma. L’allenatore dei veneti ha parlato in conferen ...Verona-Parma, le parole del tecnico Roberto D'Aversa in conferenza stampa: "Il campionato non finisce domani, dobbiamo cercare una scintilla" ...