Gwyneth Paltrow lancia il suo primo vibratore "da Oscar" per San Valentino (Di domenica 14 febbraio 2021) Gwyneth Paltrow, ha deciso di lanciare sul mercato il suo primo vibratore 'da Oscar' - tramite Goop, ovviamente - e lo fa con una foto condivisa su Instagram a San Valentino. Dalle candele all'aroma di vagina (la sua) al vibratore: Gwyneth Paltrow ha scelto il giorno di San Valentino per lanciare un'altra idea imprenditoriale targata Goop! con un fotomontaggio "da Oscar" pubblicato sul suo profilo Instagram. L'attrice non è mai stata timida riguardo al benessere sessuale delle donne: con la sua azienda Goop.com, specializzata in prodotti inerenti al wellness, Gwyneth Paltrow ha lanciato (quasi) di tutto: uova vaginali ...

