Guenda Goria sbotta contro l'eliminazione della madre Maria Teresa Ruta: "Sono incavolata nera, non è giusto" (VIDEO) (Di domenica 14 febbraio 2021) Maria Teresa Ruta lascia la casa di Cinecittà: è polemica Venerdì sera, in occasione del nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 Guenda Goria è rimasta stranita e scioccata. Il motivo? La ragazza non si è capacitata quando il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato il nome di Maria Teresa Ruta come eliminata dal reality show di Canale 5. E pensare che tutti i sondaggi la davano per favorita alla finalissima. Ebbene sì, dopo aver brillantemente passato ben 21 nomination, la 22esima per la giornalista è stata fatale. Di conseguenza, ad un paio settimane dalla finalissima fissata per il primo di marzo la donna è stata costretta ad uscire dalla casa più spiata d'Italia. Nello specifico, l'ex conduttrice de La Domenica Sportiva ha perso il confronto ...

