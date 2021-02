Guardiola non crede a Klopp: «Il Liverpool può ancora farcela» – VIDEO (Di domenica 14 febbraio 2021) Pep Guardiola non crede a Jurgen Klopp. Per lui il Liverpool è ancora in corsa per vincere il titolo in Premier League. Le sue parole Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Tottenham rispondendo alle parole di Jurgen Klopp, il quale sostiene che il Liverpool non può rientrare in corsa per il titolo. Liverpool – «Ho visto come ha giocato il Liverpool contro il Leicester. Certo, dovremmo perdere qualche partita ma possono ancora farcela. Rimane lo stesso Liverpool che ho affrontato negli ultimi anni. Tutte le squadre passano periodi difficili. Ma le loro qualità sono evidenti». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Pepnona Jurgen. Per lui ilin corsa per vincere il titolo in Premier League. Le sue parole Il tecnico del Manchester City Pepha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Tottenham rispondendo alle parole di Jurgen, il quale sostiene che ilnon può rientrare in corsa per il titolo.– «Ho visto come ha giocato ilcontro il Leicester. Certo, dovremmo perdere qualche partita ma possono. Rimane lo stessoche ho affrontato negli ultimi anni. Tutte le squadre passano periodi difficili. Ma le loro qualità sono evidenti». Leggi su ...

