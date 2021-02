Grande Fratello VIP 5, spunta il vero motivo della eliminazione di Maria Teresa Ruta (Di domenica 14 febbraio 2021) Grande polemica e sospetti sull’uscita dal Grande Fratello VIP 5 da parte di Maria Teresa Ruta, che ha perso la sfida al televoto contro Samantha De Grenet e Andrea Zenga. La sua eliminazione ha naturalmente diviso il pubblico in quanto si pensava che potesse raggiungere la finale con assoluta facilità, visti i consensi ottenuti durante le 21 nomination che ha affrontato durante l’esperienza nel reality Mediaset. Tuttavia, da quanto emerso sui social, la sua eliminazione avrebbe un motivo ben preciso e coinvolgerebbe soprattutto i fan di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Grande Fratello Vip 5: l’eliminazione sospetta di Maria Teresa ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 14 febbraio 2021)polemica e sospetti sull’uscita dalVIP 5 da parte di, che ha perso la sfida al televoto contro Samantha De Grenet e Andrea Zenga. La suaha naturalmente diviso il pubblico in quanto si pensava che potesse raggiungere la finale con assoluta facilità, visti i consensi ottenuti durante le 21 nomination che ha affrontato durante l’esperienza nel reality Mediaset. Tuttavia, da quanto emerso sui social, la suaavrebbe unben preciso e coinvolgerebbe soprattutto i fan di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi.Vip 5: l’sospetta di...

fattoquotidiano : Rocco Casalino a Propaganda Live: “Ubriaco di libertà. Ora disoccupato ma con Conte non è finita”. Poi la ‘croce’ d… - trash_italiano : #GFVIP, indiscrezione choc: 'bigliettini nascosti nella suola delle scarpe di un concorrente?' ?? - GrandeFratello : Il televoto di 'Grande Fratello Vip' che vedeva coinvolte Alda D'Eusanio e Samantha De Grenet è stato annullato a c… - micol31301293 : La mia storia d'amore è nata a metà settembre quando Stefania e Tommaso sono entrati nella casa del Grande Fratello… - SuaViperella : RT @reinajwak: una non sarà in finale, l’altro non vincerà, ma siete voi il grande fratello. #tzvip #cantachetipassa #gfvip -