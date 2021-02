Grande Fratello Vip 5, Andrea Zenga dichiara il suo amore a Rosalinda Cannavò? (Di domenica 14 febbraio 2021) All’interno della Casa del GF Vip 5 sta nascendo un nuovo amore? Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga finalmente sembrano essere usciti allo scoperto dichiarandosi quello che effettivamente provano. Per essere più precisi, pare che il primo passo lo abbia fatto proprio il ragazzo che ha detto apertamente ciò che sente per lei, ma anche l’attrice non è stata da meno, infatti la sua risposta ha spiazzato i telespettatori, mentre il personal trainer sembra esserne stato colpito piacevolmente. Ma scopriamo insieme cosa si son detti esattamente! GF Vip 2020, la dichiarazione di Andrea Zenga Andrea Zenga, dopo essersi fatto un po’ di coraggio, ha deciso finalmente di dichiararsi all’attrice ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 14 febbraio 2021) All’interno della Casa del GF Vip 5 sta nascendo un nuovofinalmente sembrano essere usciti allo scopertondosi quello che effettivamente provano. Per essere più precisi, pare che il primo passo lo abbia fatto proprio il ragazzo che ha detto apertamente ciò che sente per lei, ma anche l’attrice non è stata da meno, infatti la sua risposta ha spiazzato i telespettatori, mentre il personal trainer sembra esserne stato colpito piacevolmente. Ma scopriamo insieme cosa si son detti esattamente! GF Vip 2020, lazione di, dopo essersi fatto un po’ di coraggio, ha deciso finalmente dirsi all’attrice ...

