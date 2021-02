Governo | vertice tra Salvini e Ministri della Lega “subito al lavoro”

(Di domenica 14 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “alcon i. Da domani, in ufficio o sui territori, siamo pronti a incontrare famiglie e imprese da troppo tempo in attesa degli aiuti promessi. Domani Garavaglia non sarà al ministero ma sul territorio per incontrare personalmente operatori dello sci e del turismo invernale. Gli altri impegni urgenti deisaranno con le associazioni dei disabili e per affrontare i dossier lasciati aperti dal precedente: pensiamo a Ilva, Alitalia e al sostegno alle troppe imprese dimenticate”. Lo dice il leaderMatteodopo aver incontrato i tredel partito: Massimo Garavaglia, ...

... però in videoconferenza, neldell' Eurogruppo . Anche se non sono attese conclusioni ... rimangono puntati gli occhi dei mercati, con grandi aspettative sulDraghi, come dimostra l'...Nulla impedisce che venga eletto un premier in carica: il vuoto aldell'esecutivo verrebbe ... E se invece fosse eletto un altro presidente, ilDraghi che fine farebbe? Per antica ...ROMA (ITALPRESS) – “Subito al lavoro con i ministri della Lega. Da domani, in ufficio o sui territori, siamo pronti a incontrare famiglie e imprese da troppo tempo in attesa degli aiuti promessi. Doma ...«Le vaccinazioni sono una priorità» è una delle frasi chiave del nuovo presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ieri ha parlato a lungo con il ministro Roberto ...