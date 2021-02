**Governo: Salvini, ‘dimissioni Lamorgese e Arcuri? No, ora stare uniti’** (Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 feb (Adnkronos) – Le dimissioni di Arcuri e Lamorgese? “No”, ha risposto secco Matteo Salvini a Mezz’ora in più.“Ora stiamo insieme per sconfiggere l’emergenza, poi ci divideremo”, ha spiegato il leader della Lega aggiungendo “In questa fase nessuno avrà vita facile, Biden, Macron, per questo bisogna mettersi insieme e scegliere poche cose, non la riforma della Giustizia o della Costituzione, ma salute, lavoro, ritorno alla normalità dovrebbero unire tutti”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 feb (Adnkronos) – Le dimissioni di? “No”, ha risposto secco Matteoa Mezz’ora in più.“Ora stiamo insieme per sconfiggere l’emergenza, poi ci divideremo”, ha spiegato il leader della Lega aggiungendo “In questa fase nessuno avrà vita facile, Biden, Macron, per questo bisogna mettersi insieme e scegliere poche cose, non la riforma della Giustizia o della Costituzione, ma salute, lavoro, ritorno alla normalità dovrebbero unire tutti”. L'articolo CalcioWeb.

