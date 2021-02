Governo: Renzi, 'è già forte, Iv conta meno ma Italia conta più di prima' (Di domenica 14 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 14 febbraio 2021) su Notizie.it.

welikeduel : 'Renzi è riuscito a far cadere Conte, ma ha riportato al Governo Berlusconi e Salvini. Per una persona che ha guida… - ilriformista : “Viste le inefficienze del governo precedente, se oggi abbiamo il governo #Draghi lo dobbiamo a @matteorenzi, e que… - Adnkronos : #Governo, Renzi: 'Operazione Draghi costruita da Mattarella' - giovaciofane : RT @christianrocca: Fun fact: nasce il terzo governo con Pd e Forza Italia. Degli ultimi segretari a tempo pieno del Pd (Bersani, Epifani,… - Ape_Corina : RT @La_manina__: Ha riabilitato Berlusconi per la seconda volta. Ha permesso alla Lega di tornare al governo e di inscenare un finto cambio… -