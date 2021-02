Governo, Meloni: 'Proporrò che Fratelli d'Italia voti no alla fiducia' (Di domenica 14 febbraio 2021) 'Fratelli d'Italia ha chiarito, fin dall'inizio, che non avrebbe votato la fiducia al Governo Draghi'. E' quanto afferma la leader del partito, Giorgia Meloni, aggiungendo: 'Allo stesso tempo, ci ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 14 febbraio 2021) 'd'ha chiarito, fin dall'inizio, che non avrebbe votato laalDraghi'. E' quanto afferma la leader del partito, Giorgia, aggiungendo: 'Allo stesso tempo, ci ...

FratellidItalia : Governo, Meloni: Aspettative italiani si infrangono, esecutivo di compromesso. FdI all’opposizione - FratellidItalia : Governo, Meloni: In che modo gli stessi che hanno messo Italia in ginocchio dovrebbero rialzarla? - MediasetTgcom24 : Governo, Meloni: 'Proporrò che Fratelli d'Italia voti no alla fiducia' #GovernoDraghi - gabryjoy : RT @DavideRosato2: Secondo me, Giorgia Meloni, con l'ardita mossa di non votare questo governo, ha guadagnato una milionata di voti. - Nicola23453287 : RT @vocedelpatriota: Governo, Meloni: cancellazione Ministero Sport ultima mortificazione inflitta a settore in ginocchio -