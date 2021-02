Governo, Meloni “In direzione Fdi proporrò voto contrario” (Di domenica 14 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ho sempre detto che saremmo stati all'opposizione di questo Governo, e che sul tipo di opposizione da fare avremmo valutato il quadro, ma in ogni caso non avremmo mai votalo la fiducia a Draghi”. Lo ha ribadito la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel corso della trasmissione “Il caffè della domenica” su Radio 24. “Abbiamo convocato la direzione nazionale del partito per domani e la mia proposta sarà di voto contrario – ha detto ancora la Meloni – Pur avendo massimo rispetto per Mario Draghi, non credo possa fare quello di cui ha bisogno il Paese, e trovo irrispettoso verso gli italiani confermare la maggior parte dei ministri del precedente Governo, dando poi tutto nelle mani del Partito Democratico”. “La Lega attualmente è il primo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ho sempre detto che saremmo stati all'opposizione di questo, e che sul tipo di opposizione da fare avremmo valutato il quadro, ma in ogni caso non avremmo mai votalo la fiducia a Draghi”. Lo ha ribadito la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, nel corso della trasmissione “Il caffè della domenica” su Radio 24. “Abbiamo convocato lanazionale del partito per domani e la mia proposta sarà di– ha detto ancora la– Pur avendo massimo rispetto per Mario Draghi, non credo possa fare quello di cui ha bisogno il Paese, e trovo irrispettoso verso gli italiani confermare la maggior parte dei ministri del precedente, dando poi tutto nelle mani del Partito Democratico”. “La Lega attualmente è il primo ...

FratellidItalia : Governo, Meloni: Aspettative italiani si infrangono, esecutivo di compromesso. FdI all’opposizione - FratellidItalia : Governo, Meloni: In che modo gli stessi che hanno messo Italia in ginocchio dovrebbero rialzarla? - FratellidItalia : Governo, Meloni: Cancellazione Ministero sport ultima mortificazione inflitta a settore in ginocchio - LukyMe90 : RT @DavideRosato2: Secondo me, Giorgia Meloni, con l'ardita mossa di non votare questo governo, ha guadagnato una milionata di voti. - fabiocastelli_ : RT @vocedelpatriota: Governo, Meloni: cancellazione Ministero Sport ultima mortificazione inflitta a settore in ginocchio -