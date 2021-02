**Governo: Italia Nostra a Cingolani 'istituire un tavolo tecnico di concertazione su energia' (2) (Di domenica 14 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 14 febbraio 2021) su Notizie.it.

VittorioSgarbi : #nuovogoverno Per quanto mi riguarda non potrò mai votare il Governo Draghi-Di Maio: un Governo senza speranza nono… - CarolinaVarchi : La Lamorgese ha trasformato l'Italia in un mega hot spot per immigrati clandestini. Potevamo mai fare parte di ques… - DaniloToninelli : Rispetterò il voto degli iscritti ma vi dico chiaramente che sono orgoglioso di aver votato no ad un governo con Fo… - max70gub : RT @jeperego: L’Austria si prepara a limitare da domani il flusso di camion in entrata dall’Italia per via delle nuove misure decise dal go… - RenatoCattaneo7 : @OmnibusLa7 a Pasquino chiedo se il rifiuto dei FDI di entrare nel governo Draghi l elettorato lo giudicherà disert… -