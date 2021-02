Governo Draghi, sul tavolo il primo dossier: al via incontro tra Orlando e sindacati su blocco licenziamenti (Di domenica 14 febbraio 2021) Dopo il giuramento al Quirinale, il nuovo esecutivo è entrato nelle sue piene funzioni. Il premier lavora in queste ore al discorso di fiducia alle Camere. Mercoledì il Governo si presenterà in Senato, giovedì è previsto il dibattito a Montecitorio. Il responsabile del Lavoro incontra i sindacati. Sul tavolo il dossier del termine del blocco dei licenziamenti a fine marzo Leggi su ilsole24ore (Di domenica 14 febbraio 2021) Dopo il giuramento al Quirinale, il nuovo esecutivo è entrato nelle sue piene funzioni. Il premier lavora in queste ore al discorso di fiducia alle Camere. Mercoledì ilsi presenterà in Senato, giovedì è previsto il dibattito a Montecitorio. Il responsabile del Lavoro incontra i. Sulildel termine deldeia fine marzo

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - SkyTG24 : Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha anche dato un'indicazione ai suoi ministri riuniti per la prima volta i… - fattoquotidiano : Governo, Conte passa la campanella a Draghi. Fatto fuori da una manovra di palazzo, esce tra gli applausi dei dipen… - Notiziedi_it : Governo Draghi, la salernitana Carfagna ministro per il Sud. Costa (Ambiente) non confermato - Simo07827689 : RT @dukana2: “Noi tutti facciamo parte della catena di produzione tedesca...” ??il #Governo #Draghi a trazione #NordEst ....e #NduCul al #Su… -