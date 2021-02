Governo Draghi | speriamo in un nuovo Einaudi e un nuovo Piano Marshall

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - fattoquotidiano : Governo, Conte passa la campanella a Draghi. Fatto fuori da una manovra di palazzo, esce tra gli applausi dei dipen… - matteorenzi : Buon lavoro al governo Draghi. Qui la mia enews di oggi - CmazzaMazza : RT @collettiva_news: ?? IL GOVERNO GIURA. LA PRIMA LETTERA A DRAGHI ARRIVA DA 400 LAVORATORI IN BILICO 'Gentile presidente' così inizia la… - mondo_economico : @WRicciardi consigliere del ministro della Salute @robersperanza richiede un nuovo #lockdown totale. Sarebbe bene i… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi

Il Sole 24 ORE

Roma, 14 febbraio 2021 - A un giorno dall'insediamento del, a mettere il focus sull'emergenza Covid è Walter Ricciardi , consigliere del ministro Speranza: "Serve un cambio di passo - è l'invocazione - serve un lockdown totale e immediato". ...Il carattere "atlantista ed europeista" che si annuncia oggi come una delle caratteristiche di fondo delretto da Mario( qui il commento del prof. Pennisi), spazza via " come d'un ...Non sarà semplice per loro far parte della stessa maggioranza di Forza Italia e Lega, soprattutto dopo le ultime parole di Beppe Grillo, in seguito alle consultazioni. Alla Lega infatti è stato assegn ...Musumeci annuncia la nuova fase della campagna vaccinale in Sicilia: al via da domani PALERMO – Inizia domani in Sicilia la nuova fase della campagna di vaccinazione anticovid con AstraZeneca, che int ...