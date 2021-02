Governo Draghi, Sinistra italiana si spacca: Fratoianni non voterà la fiducia. De Petris e Palazzotto per il Sì: “Rinsaldare asse Pd-M5s” (Di domenica 14 febbraio 2021) Hanno tre parlamentari, ma seguiranno strade diverse: la proverbiale scissione dell’atomo. Le facili battute sulla spaccatura interna a Sinistra italiana si sprecano. E invece testimoniano i contrastanti sentimenti provocati dal Governo di Mario Draghi. Dopo la presentazione della squadra dei ministri, Nicola Fratoianni ha convocato online l’assemblea del partito proponendo di non votare la fiducia perché “ci aspettavamo di meglio di un ‘Governo dei migliori’ con così tanta destra, con la Sinistra stretta ai margini seppur rappresentata da persone che stimiamo”. Il riferimento, ovviamente, è per Roberto Speranza, ministro della Salute in quota Leu, cioè il cartello di liste progressiste che radunava anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Hanno tre parlamentari, ma seguiranno strade diverse: la proverbiale scissione dell’atomo. Le facili battute sullatura interna asi sprecano. E invece testimoniano i contrastanti sentimenti provocati daldi Mario. Dopo la presentazione della squadra dei ministri, Nicolaha convocato online l’mblea del partito proponendo di non votare laperché “ci aspettavamo di meglio di un ‘dei migliori’ con così tanta destra, con lastretta ai margini seppur rappresentata da persone che stimiamo”. Il riferimento, ovviamente, è per Roberto Speranza, ministro della Salute in quota Leu, cioè il cartello di liste progressiste che radunava anche ...

