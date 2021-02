Governo Draghi senza ministro dello Sport: al Coni festeggiano per la ritrovata centralità, in attesa di un sottosegretario amico (Di domenica 14 febbraio 2021) Politiche giovanili, Turismo, Pari opportunità, Disabilità: quando Mario Draghi è uscito dall’incontro col presidente della Repubblica Sergio Mattarella per leggere la lunga lista di ministri del suo nuovo Governo, la parola “Sport” non è comparsa mai. Dopo il mandato di Spadafora, il ministero dello Sport è sparito, facendo storcere il naso a tanti appassionati. Ma non a tutti, non al Coni ad esempio, che senza un ministro diventa il Ministero. In realtà, la mancanza di un dicastero, che oggi fa tanto rumore nel mondo dello Sport, è stata a lungo la prassi. Se escludiamo la breve parentesi di Josefa Idem, e quella intangibile di Piero Gnudi sotto il Governo Monti (aveva anche altre competenze), nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Politiche giovanili, Turismo, Pari opportunità, Disabilità: quando Marioè uscito dall’incontro col presidente della Repubblica Sergio Mattarella per leggere la lunga lista di ministri del suo nuovo, la parola “” non è comparsa mai. Dopo il mandato di Spadafora, il ministeroè sparito, facendo storcere il naso a tanti appassionati. Ma non a tutti, non alad esempio, cheundiventa il Ministero. In realtà, la mancanza di un dicastero, che oggi fa tanto rumore nel mondo, è stata a lungo la prassi. Se escludiamo la breve parentesi di Josefa Idem, e quella intangibile di Piero Gnudi sotto ilMonti (aveva anche altre competenze), nella ...

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - fattoquotidiano : Governo, Conte passa la campanella a Draghi. Fatto fuori da una manovra di palazzo, esce tra gli applausi dei dipen… - matteorenzi : Buon lavoro al governo Draghi. Qui la mia enews di oggi - faustalissia : Cerno: “Governo Draghi di destra, un po’ Bce un po’ Etruria. Questi i migliori? Meglio i normali: più dignitoso un… - hype_fi : RT @FAntonioli: #Covid Chissà se il nuovo #GovernoDraghi con @robersperanza mettono in conto un calcolo diverso (e non in sistematico ritar… -