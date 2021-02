Governo Draghi, Renzi: serve nuova speranza e risolvere le emergenze - Il Pd non diventi la sesta stella del 'grillismo' (Di domenica 14 febbraio 2021) 'Oggi le Istituzioni hanno voltato pagina. Il Governo Draghi nasce per rispondere ad alcune emergenze: i vaccini, la crisi economica, il ruolo dell'Italia in Europa e nel mondo. Facciamo tutti il tifo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 14 febbraio 2021) 'Oggi le Istituzioni hanno voltato pagina. Ilnasce per rispondere ad alcune: i vaccini, la crisi economica, il ruolo dell'Italia in Europa e nel mondo. Facciamo tutti il tifo ...

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - fattoquotidiano : Governo, Conte passa la campanella a Draghi. Fatto fuori da una manovra di palazzo, esce tra gli applausi dei dipen… - matteorenzi : Buon lavoro al governo Draghi. Qui la mia enews di oggi - f64klicso : RT @SkyTG24: Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha anche dato un'indicazione ai suoi ministri riuniti per la prima volta in Cdm: comu… - Mirandola59 : RT @Grand_Battery: #paragone rimane stupito della sudditanza oscena di #salvini a #draghi. Insomma scopriamo alla fine che paragone non è… -