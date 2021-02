Governo Draghi, Meloni ribadisce: “Fdi voterà no” (Di domenica 14 febbraio 2021) ”In queste condizioni e con questo Governo non penso che si possa fare quel che serve al Paese. Massimo rispetto per Draghi, ma allo stato confermo il nostro no alla fiducia al Governo attuale. Domani ci sarà la riunione del nostro esecutivo”. Lo ha detto Giorgia Meloni, ai microfoni di Radio24. “Auguro a Brunetta di fare bene, ma il suo ministero è senza portafoglio. Così come è senza portafoglio il ministero del Sud e quello per le Autonomie. Spero che possano fare bene…”, ha poi aggiunto chidendosi: “Si può votare per le suppletive, perché non si può votare per le politiche?”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 febbraio 2021) ”In queste condizioni e con questonon penso che si possa fare quel che serve al Paese. Massimo rispetto per, ma allo stato confermo il nostro no alla fiducia alattuale. Domani ci sarà la riunione del nostro esecutivo”. Lo ha detto Giorgia, ai microfoni di Radio24. “Auguro a Brunetta di fare bene, ma il suo ministero è senza portafoglio. Così come è senza portafoglio il ministero del Sud e quello per le Autonomie. Spero che possano fare bene…”, ha poi aggiunto chidendosi: “Si può votare per le suppletive, perché non si può votare per le politiche?”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

