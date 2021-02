Governo Draghi, Lezzi, questo esecutivo è un suicidio per M5s, rivotiamo - Il premier già alle prese con le prime emergenze economiche (Di domenica 14 febbraio 2021) Continua il malcontento tra gli esponenti M5s, dopo la nascita del Governo Draghi, il cui premier è già al lavoro. La senatrice Barbara Lezzi dalle pagine del Fatto Quotidiano chiede di ripetere la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 14 febbraio 2021) Continua il malcontento tra gli esponenti M5s, dopo la nascita del, il cuiè già al lavoro. La senatrice Barbarapagine del Fatto Quotidiano chiede di ripetere la ...

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - fattoquotidiano : Governo, Conte passa la campanella a Draghi. Fatto fuori da una manovra di palazzo, esce tra gli applausi dei dipen… - matteorenzi : Buon lavoro al governo Draghi. Qui la mia enews di oggi - cappelIaiomatto : Non solo Draghi, metà del governo è fuori dai social #ANSA - erasmodapisa1 : RT @sabrina__sf: 'Farneticazioni grilline: Controlleremo il governo Draghi. Ma davvero credete che Draghi non sappia che siete finiti?Che n… -