Governo Draghi, Giorgia Meloni vota ‘no’ alla fiducia – FOTO (Di domenica 14 febbraio 2021) Giorgia Meloni sulla sua pagina Twitter ribadisce la posizione del suo partito sulla fiducia al Governo Draghi E’ di pochi minuti fa un Tweet pubblicato da Giorgia Meloni nel quale la leader di Fratelli d’Italia ribadisce che il suo partito voterà no alla fiducia al Governo Draghi. La Meloni ha allo stesso tempo dichiarato che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 14 febbraio 2021)sulla sua pagina Twitter ribadisce la posizione del suo partito sullaalE’ di pochi minuti fa un Tweet pubblicato danel quale la leader di Fratelli d’Italia ribadisce che il suo partito voterà noal. Laha allo stesso tempo dichiarato che L'articolo proviene da Inews.it.

