Governo Draghi, dopo la fiducia la prova prescrizione. Pd e 5 stelle riusciranno a bloccare renziani e Forza Italia? M5s: “La Riforma è presupposto per il nostro sostegno” (Di domenica 14 febbraio 2021) Sarà pure il Governo del presidente. E sarà anche sostenuto da una maggioranza a larghe intese, anzi larghissime. Ma si tratta in realtà dell’unione di due schieramenti opposti: da una parte M5s, Pd e Leu, cioè la vecchia maggioranza che sosteneva Giuseppe Conte, dall’altra Lega, Forza Italia e Italia viva, coi renziani autori della crisi che portato alla caduta del vecchio esecutivo. Schieramenti che sono pronti a finire di nuovo muro contro muro ora che si tornerà ad aprire il dossier relativo alle riforme della giustizia. Con la “vecchia” opposizione, puntellata dai renziani, pronta ad andare all’assalto di una delle riforme simbolo del Governo Conte: quella sulla prescrizione. Riuscirà la coalizione composta da Pd, M5s e Leu a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Sarà pure ildel presidente. E sarà anche sostenuto da una maggioranza a larghe intese, anzi larghissime. Ma si tratta in realtà dell’unione di due schieramenti opposti: da una parte M5s, Pd e Leu, cioè la vecchia maggioranza che sosteneva Giuseppe Conte, dall’altra Lega,viva, coiautori della crisi che portato alla caduta del vecchio esecutivo. Schieramenti che sono pronti a finire di nuovo muro contro muro ora che si tornerà ad aprire il dossier relativo alle riforme della giustizia. Con la “vecchia” opposizione, puntellata dai, pronta ad andare all’assalto di una delle riforme simbolo delConte: quella sulla. Riuscirà la coalizione composta da Pd, M5s e Leu a ...

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - SkyTG24 : Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha anche dato un'indicazione ai suoi ministri riuniti per la prima volta i… - fattoquotidiano : Governo, Conte passa la campanella a Draghi. Fatto fuori da una manovra di palazzo, esce tra gli applausi dei dipen… - TuzioristaGreen : @StefanoFassina @Mov5Stelle @pdnetwork @liberi_uguali @HuffPostItalia No al governo draghi non votate la fiducia da… - LeggoSono : RT @SkyTG24: Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha anche dato un'indicazione ai suoi ministri riuniti per la prima volta in Cdm: comu… -