Governo: Casaleggio, 'auspico astensione di chi si sente a disagio nel M5s' (Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 feb (Adnkronos) - "Credo che le azioni del Movimento 5 Stelle debbano portare a una unione di intenti per poter mantenere una forza negoziale importante nei prossimi passaggi parlamentari a difesa delle riforme fatte. In questi giorni ho ricevuto migliaia di messaggi e solo durante questo weekend, sulla casella dell'Associazione Rousseau, è arrivata in media una email al minuto sulla mancata costituzione del Superministero che sarebbe dovuto nascere dalla fusione di Mise e Ambiente, come previsto dal quesito a garanzia dell'avvio del Governo". Lo scrive su Facebook Davide Casaleggio. "Se non sarà possibile sottoporre un nuovo quesito agli iscritti credo sia comunque importante non creare una divisione nel gruppo parlamentare -prosegue-. Molti parlamentari mi segnalano che vorrebbero votare contro non essendo passibili di sanzioni disciplinari ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 feb (Adnkronos) - "Credo che le azioni del Movimento 5 Stelle debbano portare a una unione di intenti per poter mantenere una forza negoziale importante nei prossimi passaggi parlamentari a difesa delle riforme fatte. In questi giorni ho ricevuto migliaia di messaggi e solo durante questo weekend, sulla casella dell'Associazione Rousseau, è arrivata in media una email al minuto sulla mancata costituzione del Superministero che sarebbe dovuto nascere dalla fusione di Mise e Ambiente, come previsto dal quesito a garanzia dell'avvio del". Lo scrive su Facebook Davide. "Se non sarà possibile sottoporre un nuovo quesito agli iscritti credo sia comunque importante non creare una divisione nel gruppo parlamentare -prosegue-. Molti parlamentari mi segnalano che vorrebbero votare contro non essendo passibili di sanzioni disciplinari ...

