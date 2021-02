Governo: anche i vescovi fanno gli auguri a Draghi (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Cardinale Bassetti, Presidente della Cei, chiede a Draghi particolare attenzione alle persone e alle famiglie maggiormente segnate dalla sofferenza, dalla precarietà e dalla crisi economica L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Cardinale Bassetti, Presidente della Cei, chiede aparticolare attenzione alle persone e alle famiglie maggiormente segnate dalla sofferenza, dalla precarietà e dalla crisi economica L'articolo proviene da Firenze Post.

petergomezblog : Morra (M5S): “Governo Draghi è Jurassic Park. In maggioranza c’è un partito nato anche grazie a uomini che avevano… - TeresaBellanova : Il Paese ha finalmente un governo all’altezza delle sfide che ci attendono, grazie anche ad alcuni nomi eccezionali… - lorepregliasco : Riflettendo meglio sul governo: i 5 Stelle escono *enormemente* ridimensionati. Di Maio tiene gli Esteri, ma con Dr… - CristinaAntonu : RT @SkyTG24: Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha anche dato un'indicazione ai suoi ministri riuniti per la prima volta in Cdm: comu… - maheadroom : RT @petergomezblog: Morra (M5S): “Governo Draghi è Jurassic Park. In maggioranza c’è un partito nato anche grazie a uomini che avevano rapp… -