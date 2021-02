Gosens | «Felici per la Finale di Coppa Italia Cagliari partita difficile»

(Di domenica 14 febbraio 2021), centrocampista dell’Atalanta, ha così parlato della sfida in programma questo pomeriggio contro ilIntervenuto ai microfoni di Sky Sport,, centrocampista dell’Atalanta, ha così parlato della sfida in programma questo pomeriggio contro il: «Andare inera un nostro obiettivo e l’abbiamo raggiunto. Ora speriamo di mettere lo stesso spirito anche in campionato perché serve. Ilè unae pericolosa, loro hanno bisogno di fare punti e noi dopo aver sprecato alcune occasioni come contro il Bologna e il Torino vogliamo ritrovare i tre punti». Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Gosens Felici

Superscudetto

... Gollini; Tolói, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler,; Pessina; Ilii, Zapata Real ... Sarà un'altra grande esperienza per noi, e siamo moltodi giocare un'altra partita di ...Robin6,5 - Parte bene, con un paio di buone opportunità e un assist per Muriel. Soffre ... Inzaghi senza voce: 'per i tifosi' Coppa Italia Atalanta - Lazio, moviola: giusti il rosso e il ...Gosens, centrocampista dell'Atalanta, ha così parlato della sfida in programma questo pomeriggio contro il Cagliari. Le sue parole a Sky Sport ...Al momento, non c’è più coordinamento tra la proprietà e l’area tecnica, insieme a Gattuso è sotto accusa anche Cristiano Giuntoli per alcune scelte di mercato e per non aver saputo gestire la questio ...