Golf | un eagle finale regala a Daniel Berger il titolo dell’ AT&T Pebble Beach Pro-Am 2021 59esimo Molinari

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 febbraio 2021) In California si è appena concluso il quarto e ultimo giroAT&TPro-Am. Dopo una giornata di incertezza ed emozioni, lo statunitenseha imbucato un lungo putt per l’alla 18 che gli ha permesso di scendere sul -18 e trionfare con due colpi di vantaggio su connazionale Maverick McNealey, che sedeva in clubhouse a -16 sperando in un paravversario per forzare il playoff. Niente di tutto questo perché il 27enne della Florida ha giocato una buca perfetta per terminare il suo quarto round da 7 colpi sotto al par e garantirsi il quarto successo della carriera sul PGA Tour. Il 66 (-6) di McNealey è dunque servito a mettere pressione ma non è bastato per riacciuffare la testa della ...