Gol Ounas, il Sassuolo porta bene: il dato sull’algerino (Di domenica 14 febbraio 2021) Adam Ounas mette a segno il suo secondo gol in Serie A: l’attaccante algerino trova di nuovo la rete contro il Sassuolo. Il dato Il Crotone coglie il pareggio prima della mezz’ora di gara allo Scida con una splendida rete di Adam Ounas. Il fantasista algerino, di proprietà del Napoli, timbra il cartellino contro il Sassuolo per il suo secondo gol in Serie A. Il primo era arrivato con la maglia azzurra addosso sempre contro il Sassuolo che evidentemente gli porta bene. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Adammette a segno il suo secondo gol in Serie A: l’attaccante algerino trova di nuovo la rete contro il. IlIl Crotone coglie il pareggio prima della mezz’ora di gara allo Scida con una splendida rete di Adam. Il fantasista algerino, di proprietà del Napoli, timbra il cartellino contro ilper il suo secondo gol in Serie A. Il primo era arrivato con la maglia azzurra addosso sempre contro ilche evidentemente gli. Leggi su Calcionews24.com

stillejovattene : Visto ora il gol di Ounas Ha preso Peluso e lo ha mandato al pronto soccorso, ankle breaker alla Iverson Ballerone - _BobRoger15_ : RT @AbateCapitano: Sto vedendo Crotone-Sassuolo e sul gol di Ounas per me la colpa è di Romagnoli. Imperdonabile. - Roberto11712522 : #:SerieA: Crotone 1 Gol.A.Ounas 26 minutes and Sassuolo 1.???????????????? - AbateCapitano : Sto vedendo Crotone-Sassuolo e sul gol di Ounas per me la colpa è di Romagnoli. Imperdonabile. - gabrielemonaco0 : RT @Gazzetta_it: Gol! Crotone - Sassuolo 1-1, rete di Ounas A. (CRO) -