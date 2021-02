Gol Milinkovic-Savic o Escalante? Per la Lega Serie A è gol del serbo (Di lunedì 15 febbraio 2021) La Lega Serie A, che in un primo momento aveva attribuito il gol della Lazio ad Escalante, ha comunicato ufficialmente la sua decisione in virtù dell’applicazione del regolamento vigente. La rete biancoceleste è stata assegnata a Milinkovic-Savic. Il centrocampista aveva calciato la punizione, poi deviata in modo decisivo in rete da Escalant, spiazzando Handanovic. Il gol è stato assegnato comunque al serbo per l’applicazione del punto 2A del regolamento: deviazione involontaria e tiro nello specchio che riporta testualmente: 2. Deviazioni di un proprio compagno A. Nel caso di un tiro indirizzato nello specchio della porta e deviato involontariamente in rete da un proprio compagno la marcatura sarà assegnata all’autore originario del tiro. Se un tiro indirizzato fuori dallo specchio ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 febbraio 2021) LaA, che in un primo momento aveva attribuito il gol della Lazio ad, ha comunicato ufficialmente la sua decisione in virtù dell’applicazione del regolamento vigente. La rete biancoceleste è stata assegnata a. Il centrocampista aveva calciato la punizione, poi deviata in modo decisivo in rete da Escalant, spiazzando Handanovic. Il gol è stato assegnato comunque alper l’applicazione del punto 2A del regolamento: deviazione involontaria e tiro nello specchio che riporta testualmente: 2. Deviazioni di un proprio compagno A. Nel caso di un tiro indirizzato nello specchio della porta e deviato involontariamente in rete da un proprio compagno la marcatura sarà assegnata all’autore originario del tiro. Se un tiro indirizzato fuori dallo specchio ...

