God of War su PS5 analizzato da Digital Foundry, il verdetto? Quasi perfetto! (Di domenica 14 febbraio 2021) God of War per PlayStation 4 ha recentemente ricevuto un aggiornamento molto atteso dai fan: si tratta della fantomatica "patch PS5" che permette al titolo di raggiungere i 4K e 60fps su console next-gen. All'occhio del videogiocatore comunque, la patch rappresenta un salto di qualità importante e un upgrade da 10 e lode, ma cosa ne pensano gli esperti di Digital Foundry, gli analisti tecnologici di Eurogamer? Ebbene, dopo aver analizzato al microscopio il titolo Sony Santa Monica, il verdetto è unanime: God of War su PS5 è praticamente perfetto. Qualche piccola imperfezione, ma si tratta di un gran miglioramento sotto ogni punto di vista. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 14 febbraio 2021) God of War per PlayStation 4 ha recentemente ricevuto un aggiornamento molto atteso dai fan: si tratta della fantomatica "patch PS5" che permette al titolo di raggiungere i 4K e 60fps su console next-gen. All'occhio del videogiocatore comunque, la patch rappresenta un salto di qualità importante e un upgrade da 10 e lode, ma cosa ne pensano gli esperti di, gli analisti tecnologici di Eurogamer? Ebbene, dopo averal microscopio il titolo Sony Santa Monica, ilè unanime: God of War su PS5 è praticamente perfetto. Qualche piccola imperfezione, ma si tratta di un gran miglioramento sotto ogni punto di vista. Leggi altro...

Eurogamer_it : #GodOfWar su PS5 analizzato da Digital Foundry, il verdetto? Quasi perfetto! - Multiplayerit : God of War su PS5 a 60 fps è praticamente perfetto per Digital Foundry - GamingToday4 : God of War Ragnarok: per il boss di PlayStation sarà memorabile - GamingToday4 : God of War per PlayStation 5 è perfetta secondo Digital Foundry - infoitscienza : God of War su PS5 a 60 fps è praticamente perfetto per Digital Foundry -