Gli inquilini se ne vanno e lasciano la casa piena di immondizia: il proprietario la scarica davanti alla loro nuova casa (Di domenica 14 febbraio 2021) Non sempre le questioni che riguardano i proprietari di casa e gli inquilini si risolvono in maniera idilliaca. Soprattutto da quando è aumentata la crisi, anche le dispute sono aumentate drasticamente. Capita, infatti, che gli affittuari non siano puntuali nelle scadenze dei pagamenti, o che vi siano incomprensioni. Di certo c’è che è meglio non imbattersi mai in inquilini come quelli che ha avuto Thomas Ravaux nella sua proprietà. La vicenda è avvenuta nel nord della Francia, dove Thomas aveva dato una casa in affitto ad una famiglia di cinque persone. Dopo ben 14 mesi di arretrati da pagare in cui la famiglia si era resa irrintracciabile, il proprietario ha deciso di fare visita all’appartamento. Nello stesso istante in cui ha aperto la porta si è trovato ... Leggi su virali.video (Di domenica 14 febbraio 2021) Non sempre le questioni che riguardano i proprietari die glisi risolvono in maniera idilliaca. Soprattutto da quando è aumentata la crisi, anche le dispute sono aumentate drasticamente. Capita, infatti, che gli affittuari non siano puntuali nelle scadenze dei pagamenti, o che vi siano incomprensioni. Di certo c’è che è meglio non imbattersi mai income quelli che ha avuto Thomas Ravaux nella sua proprietà. La vicenda è avvenuta nel nord della Francia, dove Thomas aveva dato unain affitto ad una famiglia di cinque persone. Dopo ben 14 mesi di arretrati da pagare in cui la famiglia si era resa irrintracciabile, ilha deciso di fare visita all’appartamento. Nello stesso istante in cui ha aperto la porta si è trovato ...

