GFVip, Andrea Zenga si dichiara a Rosalinda Cannavò: la reazione inattesa (Di domenica 14 febbraio 2021) E alla fine tanto tuonò che piovve, dopo settimane di ammiccamenti e avvicinamenti Andrea Zenga ha preso il coraggio a quattro a mani ed ha fatto la dichiarazione d'amore a Rosalinda Cannavò. Ecco come è andata e la reazione della giovane attrice. Siamo stati noi della Redazione di Cronaka 12 a creare l'acronimo Zennavò e davvero ci avevamo visto giusto. Quello che è accaduto tra la fine del Live numero 39 del Grande Fratello Vip edizione 2020-2021 e le prime ore del mattino di San Valentino merita di essere ripercorso e raccontato nei dettagli. —>>> Ti potrebbe interessare anche GFVip, ecco i Zennavò: Zenga e Cannavò sono sempre più vicini. I dettagli Da settimane era chiaro che tra Andrea ...

GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Tommaso, Andrea e Rosalinda. #GFVIP - GrandeFratello : È tempo di “reunion” famigliare nella Casa #GFVIP: Walter Zenga incontra entrambi i figli Andrea e Nicoló per un de… - GrandeFratello : Equilibri sempre più instabili in Casa... #GFVIP - amati_89 : RT @FLAIDAUNBEBI: andrea croccantino zelletta lucidissimo ?? #GFVIP #tzvip - aleporta12 : RT @FLAIDAUNBEBI: andrea croccantino zelletta lucidissimo ?? #GFVIP #tzvip -