GFVIP, Andrea Zenga confronto con Rosalinda: cosa le ha detto? (Di domenica 14 febbraio 2021) Sempre più vicini e attratti l'uno dall'altra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, i due attualmente inquilini del GFVIP sembrano non nascondersi più e aver superato l'imbarazzo di un'attrazione concreta non condizionata solo dalla realtà circostante alterata dal contesto reality. Rosalinda è nella casa di Cinecittà sin dall'inizio, un percorso quello dell'attrice che l'ha portata a prendere consapevolezza di se stessa, di alcune scelte del passato ma anche del presente. Legata a Giuliano, suo fidanzato storico, Rosalinda nelle ultime settimana ha più volte manifestato i suoi dubbi su una relazione che ancora prima d'entrare nella casa aveva dei problemi. L'incontro con Zenga ha solo accentuato alcune sue insicurezze, ed ora si trova ad un bivio tale che le sta ...

GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Tommaso, Andrea e Rosalinda. #GFVIP - GrandeFratello : È tempo di “reunion” famigliare nella Casa #GFVIP: Walter Zenga incontra entrambi i figli Andrea e Nicoló per un de… - GrandeFratello : ... ma... stai a vedere che Andrea Zenga ed Andrea Zelletta diventano veramente parenti... ?? ?? #GFVIP - alnomepensodopo : RT @SfancTe: Ma Rosalinda che dice “con Andrea non è né amore né attrazione” MA ALLORA CHE CAZZ’È?? #rosmello #gfvip #prelemi https://t.… - conduso_io : RT @Ta_Imma: Dayane: “Andrea vai guarda Rosalinda che si sta facendo la doccia hai fatto lo sguardo? OK CHECK DOMANI CLIPPI” TI AMO DAYAN… -