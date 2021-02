GF Vip | indiscrezioni su bigliettini nascosti nelle scarpe di un concorrente

Ultime Notizie dalla rete : Vip indiscrezioni

...cancellato per la pandemia e sostituito da uno speciale del GF. Se fosse vero, bisognerebbe trovarle un nuovo programma che per ora non c'è. Ma chi saraà mai questa presentatrice?...Sempre pi popolare tra i fan del Grande Fratellocos come il mondo del social, Tommaso Zorzi ha un futuro assicurato anche una volta che uscir ... Secondo alcune, la radio avrebbe gi ...A sorpresa, un annuncio che spiazza i fan: i coniugi Palmieri hanno fatto la "tripletta". Dopo Niccolò e Leonardo attendono l'arrivo di un altro bebè ...Secondo Amedeo Venza, nella casa del GF Vip, Andrea Zelletta avrebbe ricevuto dei bigliettini esterni nascosti nelle scarpe.