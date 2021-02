GF Vip, Cristiano Malgioglio demolisce Maria Teresa Ruta: “Una falsa che piange per niente” (Di domenica 14 febbraio 2021) Cristiano Malgioglio contro Maria Teresa Ruta La permanenza di Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 5 è durata poche settimane, tuttavia il cantautore catenese ha lasciato il segno. Infatti, la sua simpatia e la sua saggezza hanno arricchito moltissimo gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia. Recentemente però, il paroliere siculo ha sparato a zero contro una gieffina. “Sono stato per anni su quella poltrona. Ma adesso parlo io. Faccio l’opinionista”, ha asserito il professionista senza freni. In questo modo il 70enne ha asfaltato Maria Teresa Ruta, reduce da 21 nomination al nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Un attacco per la conduttrice considerata dalla lacrima facile ed ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 14 febbraio 2021)controLa permanenza dial Grande Fratello Vip 5 è durata poche settimane, tuttavia il cantautore catenese ha lasciato il segno. Infatti, la sua simpatia e la sua saggezza hanno arricchito moltissimo gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia. Recentemente però, il paroliere siculo ha sparato a zero contro una gieffina. “Sono stato per anni su quella poltrona. Ma adesso parlo io. Faccio l’opinionista”, ha asserito il professionista senza freni. In questo modo il 70enne ha asfaltato, reduce da 21 nomination al nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Un attacco per la conduttrice considerata dalla lacrima facile ed ...

